Stiri pe aceeasi tema

- Ultima luna din 2021 a adus progrese semnificative pe șantiere din Autostrada Sibiu – Pitești, mega-podul de la Braila și Drumul Expres Craiova – Pitești, unde lucreaza Porr, Astaldi, respectiv grupul UMB. In clasamentul realizat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cutremur in Romania. Potrivit INFP, un cutremur de 4,2 grade s-a produs in Vrancea.Seismul a avut loc la adancimea de 124 km.Cutremurul s-a produs la ora 18:21, la o adancime de 154 km, in apropierea urmatoarelor orase: 85 km E de Brasov, 95 km NE de Ploiesti, 102 km S de Bacau, 107 km V de Galati,…

- Romania deschide, azi, prima autostrada construita integral dupa Revolutie. Are 70 de kilometri si uneste orasele Turda de Sebes. Autostrada Sebes – Turda a fost gandita pentru a uni doua autostrazi, care ar fi strabatut Romania de la est la vest. Este vorba de Autostrada Transilvania, terminata in…

- La Capitolul Sport de performanta, noua coalitie isi propune: – 5 sali polivalente (2.000-16.000 locuri); – 8 bazine olimpice; – 5 patinoare artificiale pentru competitii; – 7 complexuri sportive, capacitate intre 3.000 si 30.000 de locuri. – 150 sali de sport; – 30 bazine didactice de inot; – 100 patinoare…

- Bacauanul Dorinel Umbrarescu a revenit pe primul loc in clasamentul constructorilor de autostrazi, odata cu raportarea lucrarilor de pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești. Podiumul pe luna octombrie este completat de austriecii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bacauanul Dorinel Umbrarescu a revenit pe primul loc in clasamentul constructorilor de autostrazi, odata cu raportarea lucrarilor de pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești. Podiumul pe luna octombrie este completat de austriecii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cutremur in Romania In ziua de 09 Noiembrie 2021, la ora 17:20:23 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Prahova, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 71km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp.Cutremurul s a produs…

- Un seism cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs, vineri, la ora 10:09, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 79 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89 km E de Brasov, 94 km S de Bacau, 103 km NE de Ploiesti, 106…