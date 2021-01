Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane este marcata duminica in tara prin diferite manifestari. Autoritatile locale au ales sa sarbatoreasca Mica Unire prin ceremonii restranse, cu respectarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei. Si institutiile de cultura din tara marcheaza…

- Manifestarile oficiale de la Iasi dedicate aniversarii Zilei Unirii Principatelor Romane, programate duminica, se vor desfasura intr-un cadru restrans, fara discursurile politicienilor si fara traditionala hora, anunța news.ro . Potrivit primariei locale, manifestarile de la Iasi din 24 ianuarie se…

- In acest an, manifestarile dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane se vor desfașura intr-un cadru restrans. Duminica, 24 ianuarie, ceremoniile vor debuta la ora 11.30 prin depunerea la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii a unor coroane și jerbe de flori din partea partidelor…

- Iesenii sunt asteptati la Ateneul National din municipiul resedinta pe a carui scena, pe 24 Ianuarie, la 162 ani de la infaptuirea Unirii Principatelor, va fi transpusa piesa de teatru "Povestea Unirii". "A devenit deja traditie ca la Ateneul National din Iasi, in data de 24 ianuarie a…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” da startul noului an cu unul din cele mai importante proiecte – „Casa poveștilor”, prin care copiii au ocazia sa vizioneze o serie de spectacole, povestiri sau scenete online, transmise LIVE pe pagina noastra de facebook. In același proiect vom incepe și susținerea lecțiilor…

- Luna Ianuarie a noului an aduce o veste buna spectatorilor: redeschiderea Salii Mari de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași. Incepand cu data de 11 ianuarie 2021, Ateneul ieșean reia activitatea cu publicul, la 30% din capacitatea salii de spectacole și cu respectarea tuturor masurilor…

- Cladirea este situata pe strada Lapușneanu și va fi reabilitata in viitor. In lucrarea „Strada Lapușneanu Iași, memoria monumentelor” (2015), autorii, Sorin Iftimi și Aurica Ichim, susțin ca „O reamenajare a fatadei originale, de la 1904, a cladirii va salva ce se mai poate din aceasta strada istorica.…

- Managerul Ateneului din Iasi, Andrei Apreotesei, a anuntat ca intentioneaza sa transforme un imobil preluat in administrare anul trecut, aflat in stare avansata de degradare, intr-un muzeu al copiilor. ‘Monumentul istoric, preluat in administrare la finalul anului 2019, este situat in strada Pacurari,…