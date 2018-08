Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pana acum. “S-a acționat in prima ...

- La mitingul din Piața Victoriei s-au înregistrat câteva incidente violente între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa și gazele lacrimogene deoarece protestatarii au încercat sa ocupe spațiul din fața Guvernului și au forțat gardurile, aruncând…

