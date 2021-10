Cum mai pot intra românii în Germania, după ce ţara noastră a fost trecută de nemţi pe lista roşie Nemtii au luat Romania „la ochi”, dupa ce pandemia a inceput sa faca ravagii in tara noastra. Autoritațile germane au revizuit condițiile de intrare in Germania, in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 3 octombrie, ora 00:00. Conform noilor reglementari, romanii care prezinta la intrarea in Germania numai documentul care atesta un rezultat […] The post Cum mai pot intra romanii in Germania, dupa ce tara noastra a fost trecuta de nemti pe lista rosie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

