Stiri pe aceeasi tema

- Mafia siciliana pe care o știm din filme nu a disparut, ci s-a mutat in subteran. Oamenii de afaceri din Peninsula sunt obligați in continuare sa plateasca o taxa de protecție numita „pizzo”. „Libertatea” a fost in Catania sa afle povestea curajoșilor care spun „nu” mafiei. Sicilienii au creat o asociație…

- Procuratura israeliana a anuntat joi ca vrea sa-l inculpe de spalare de bani pe avocatul si confidentul premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu David Shimron in scandalul de coruptie ”submarinul”, iar pe fostul comandat al Marinei israeliene Eliezer Marom si pe martorul statului Miki…

- Un membru al unei sectii de votare din judetul Dolj este cercetat de politisti dupa ce a aplicat stampila de vot in locul unei femei de 74 de ani. Femeia a solicitat urma mobila pentru a vota, iar barbatul a mers la locuinta acesteia. Politistii au mai constatat ca sotul femeii a semnat pe listele…

- Poliția a anunțat ca a destructurat o rețea mafiota care trimitea in China deșeuri din plastic, unde materialele toxice erau folosite pentru realizarea de pantofi care erau apoi exportați in Italia, informeaza publicația The South China Morning Post, potrivit Mediafax.Rețeaua era condusa de…

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele personale diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Oamenii de stiinta au descoperit un continent, in timp ce reconstruiau evolutia geologiei complexe a regiunii mediteraneene, din Spania pana in Iran, potrivit CNN, citat de NEWS.ro.Continentul este numit Greater Adria (Marea Adria). Este de dimensiunea Groenlandei si s-a desprins de Africa…

- In aceasta dupa amiaza, 16 condamnati de instantele de judecata italiene, cu varste cuprinse intre 24 si 59 de ani, au fost transferati astazi, sub escorta, din Italia in Romania, cu un zbor militar, pentru continuarea executarii pedepsei in sistemul penitenciar din Romania, potrivit Observator tv.…

- O regiune din Italia ofera cate 700 euro pe luna celor care se muta acolo. Ce trebuie sa faca nou-veniții pentru a primi banii O regiune cu populatie redusa din sudul Italiei, Molise, ofera nou-venitilor 700 de euro pe luna, timp de trei ani (25.200 de euro), daca se muta intr-unul din satele sale,…