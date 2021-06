Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de automobile electrice Tesla Inc va lansa joi o versiune high-end a sedanului sau Model S, denumita Model S 'Plaid', in ideea de a relansa interesul consumatorilor pentru acest model, cu o vechime de aproape 10 ani, si a contracara avansul rivalilor Porsche, Mercedes-Benz…

- Mercedes-Benz nu avea cum sa lipseasca din turul nostru dedicat exclusiv femeilor. Constructorul german de automobile va fi reprezentat de un model lansat la inceputul acestui an, unul descris ca fiind "o mașina pentru iubitorii de design". Este vorba despre nimeni altul decat SUV-ul EQA, cel mai accesibil…

- Rolls-Royce Motor Cars a prezentat joi vehiculul de lux Boat Tail, pe care l-a numit ”cel mai ambitios automobil creat vreodata”, relateaza CNBC citat de News.ro.Boat Tail este o masina cu patru locuri, care masoara aproape 5,8 metri lungime, cu partea din spate a vehiculului în…

- Chiar daca detii un autoturism si iti face o reala placere sa sofezi, se poate intampla ca in deplasarile in interes profesional sau vacante sa preferi o calatorie cu avionul, insa odata ce ajungi in orasul respectiv, nu vrei sa depinzi de firmele de taxi. Astfel ca, cea mai buna solutie pentru tine…

- Arrival, un startup de vehicule electrice din Marea Britanie, a inceput sa lucreze alaturi de Uber la dezvoltarea unei mașini electrice care este „special construita” pentru servicii de ride-hailing. Mașina ar urma sa intre in producție la sfarșitul lui 2023 și, deși este realizata in colaborare cu…

- Prima mașina complet electrica produsa in Romania ar urma sa vina in 2024 - de la Ford. Constructorul va introduce in producție peste doi ani un vehicul comercial ușor care va veni și cu o varianta fara motor cu ardere interna dupa inca un an.

- Dupa ce doi barbati au murit în accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni, Elon Musk, a declarat ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat, conform primelor informatii, relateaza BBC și Agerpres.„Înregistrarile de date recuperate…

- Elon Musk a reacționat dupa accidentul in care a fost implicata o mașina Tesla , despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni. Șeful Tesla spune ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat