- Ministerul Apararii Nationle si-a propus sa devina una dintre structurile cheie ale sistemului de aparare, ordine publica și siguranța naționala care combate fenomenul fake news, utilizand un server cu inteligența artificiala (AI). Patru firme (Pro Sys, Marctel SIT, Elsaco Solutions și Chrome Computers)…

- Ministerul Apararii Nationale a lansat o licitație deschisa pentru achiziția unui sistem informatic necesar monitorizarii și procesarii informațiilor media, pentru a identifica știrile false referitoare la Armata.Sistemul va monitoriza și va procesa 24 de posturi TV, radio și media online. Obiectivul…

- Serviciul de Informații și Securitate solicita blocarea site-lui moldnovosti.wordpress.com pentru promovarea știrilor false cu privire la evoluția COVID-19. Procesul de sistare a acestuia urmeaza a fi realizat de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației…

- Constantin Toma, primarul municipiului Buzau, a explicat, intr-o declarație pentru DC News, care au fost masurile luate in contextul pandemiei de coronavirus, explicand si cum se face ca Buzaul este printre judetele cu cele mai putine cazuri de infectare cu COVID-19. Care este „secretul” de la Buzau…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, vorbește despre o campanie agresiva de manipulare in ceea ce privește taierile de lemn din padurile Romaniei, alimentata de politicieni care vor sa-și relanseze carierele și de jurnaliști in cautare de rating.

- In cadrul eforturilor de a preveni dezinformarea in timp de pandemie, WhatsApp limiteaza la un singur contact din agenda posibilitatea de a redirectiona un mesaj. Limita anterioara era de 5 contacte Masura, in vigoare pe termen nelimitat, nu face imposibila redirecționarea in masa, dar o ingreuneaza,…

- Articolul care a fost blocat la cererea Grupului de Comunicare Strategica (GCS) avea linkul https://bpnews.ro/2020/02/24/coronavirusul-ucis-de-polidin/ și a fost publicat la finalul lunii februarie. Textul facea o legatura intre un vaccin popular in urma cu cațiva ani, Polidin, produs chiar in Romania,…

- Surse din Palatul Victoria susțin ca executivul va oferi in curand o explicație ca nu e vizata presa, ci siteurile pirat.”Noi nu am știut nimic despre prevederea legata de posibilitatea data ANCOM de a șterge știri sau chiar de a bloca siteuri”, a spus pentru Libertatea un inalt oficial guvernamental,…