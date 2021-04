Cum luptă Cuba cu "imperialismul" american: Un steag gigant de beton trântit în fața ambasadei americane Un uriaș steag cubanez de beton chiar în fața Ambasadei americane la Havana, noul proiect de construcție al guvernului comunist, care reflecta tensiunile persistente dintre cele doua țari, a stârnit un val de ironii pe internet, potrivit AFP.



Lucrarea se desfașoara pe Tribuna Anti-Imperialista, o vasta esplanada situata vizavi de ambasada, pe bulevardul de coasta al Maleconului, un loc de mare importanța simbolica în Cuba.



Nici Granma, ziarul Partidului Comunist aflat la guvernare și nici portalul oficial Cubadebate, care de obicei promoveaza astfel de inițiative… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

