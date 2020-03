Cum luptă Craiova împotriva coronovarisului Pentru a veni in sprijinul craiovenilor, dar si pentru a-si proteja proprii angajati, societatile si regiile primariei au luat o serie de masuri. Pietele si targurile orasului sunt spatii pe care craiovenii le frecventeaza in orice imprejurare. De aici, oamenii isi procura mare parte din produsele alimentare, dar si nealimentare. In acest sens, este important de stiut pentru cetatenii orasului care va fi de acum inainte programul de functionare al pietelor si targurilor. Curatenie in pietele Craiovei Important de stiut este ce masuri de igienizare si dezinfectie a luat societatea care administreaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

