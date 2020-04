Cum lucrează în condiții de izolare dispecerii de la Distribuție Oltenia ​Personalul esențial din domeniul energiei și gazelor naturale trebuie izolat la locul de munca, aceasta este una dintre prevederile Ordonanței militare nr.4. Refuzul izolarii preventive atrage raspunderea disciplinara, civila, contravenționala sau penala, dupa caz. Perioadele de izolare pentru personal sunt stabilite de angajator. Vezi condițiile de izolare de la Distribuție Oltenia.



Distribuție Oltenia care asigura alimentarea cu energie în zona Olteniei și parțial Muntenia (Argș și Teleorman) a decis ca serviciul de dispecerizare sa fie efectuat saptamânal, cu jumatate din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi la RRA, de la 12.05: PROBLEME LA ZI. Covid-19 viruseaza industriile Photo archive Tema emisiunii PROBLEME LA ZI: Covid 19 viruseaza industriile. Invitati: Bogdan Alecu – senior editor Ziarul Financiar, Adrian Sandu – secretar general Asociația Constructorilor…

- Potrivit ANM, in intervalul 14 martie, ora 18:00 – 16 martie, ora 10:00, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei și al Banatului, in Dobrogea, Muntenia și in cea mai mare parte a Olteniei, cu viteze la rafala de 50...70 km/h. In noaptea de sambata spre duminica (14/15…

- La aceasta ora, pe autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, traficul rutier se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, iar pe autostrazile A2 Bucuresti ndash; Constanta, A3 Bucuresti ndash; Ploiesti si A4 Ovidiu Agigea se circula in conditiile unui carosabil uscat, valorile de trafic fiind scazute.…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la coordonatele Lat 42.8572deg;N Long 23.8009deg;E, la adancimea de 13 kilometri.Conform aceleiasi surse epicentrul a fost localizat la 42 km…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania indeplineste toate conditiile pentu a intra in programul Visa Waiver, cu exceptia celei referitoare la rata de refuz a cererilor de viza. Aurescu afirma ca se fac eforturi pe de o parte pentru scaderea acestei rate, iar pe de alta parte…

- Premierul Ludovic Orban aflat in vizita la Craiova s-a intalnit in urma cu putin cu Andrew McCall, reprezentantul Ford Europa. Cu aceasta ocazie va face si un test-drive cu “Puma”, noul model produs de compania auto. El este insotit de o delegatie formata de ministrul Apararii Nationale, Ionel Ciuca,…

- Centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia nu vor avea program de lucru cu publicul in data de 24 ianuarie 2020, reluandu-si activitatea in data de 27 ianuarie 2020. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza ziua de 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Romane, drept…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, s-a dezlanțuit dupa ce a aflat ca Guvernul Orban a alocat fonduri insuficiente pentru construcția drumului expres Pitești - Craiova."Alta teapa marca PNL! Eu chiar nu ințeleg pe ce cheltuiesc banii pe care ii imprumuta cu nemiluita, dublu decat…