Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar se va incheia in data de 12 iunie, fara ca elevii sa se mai intoarca in banci, din cauza epidemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca tezele pentru semetrul al doilea nu vor mai fi date, iar profesorii le vor incheia mediile elevilor cu notele existente. In…

- Cum se vor incheia mediile elevilor care nu se mai intorc la școala. Document oficial. Ministerul Educației a trimis tuturor profesorilor un document, obținut de Edupedu.ro, cu precizari privind modalitațile de incheiere a situațiilor școlare in care explica, pentru fiecare ciclu de invațamant și pentru…

- Ministerul Educatiei a aprobat mai multe masuri referitoare la felul in care vor fi reluate cursurile in acest an scolar pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, precum si modul in care se vor incheia mediile.

- Dupa anunțul legat de faptul ca elevii nu se mai intorc in clase in acest an școlar, Ministerul Educației a transmis cadrelor didactice documentul care ofera instrucțiuni fața de incheierea situațiilor, de la invațamantul primar pana la cel liceal.

- Documentul aprobat de Ministerul Educatiei prevede ca elevii care nu au calculatoare sau acces la internet vor fi sprijiniti de autoritatile locale si vor primi cel putin o data pe saptamana sarcini de lucru si resurse educationale. Ministerul Educatiei aduce precizari privind modalitatile de incheiere…

- Ziarul Unirea Cum vor fi incheiate mediile elevilor, pentru fiecare ciclu de invațamant și pentru fiecare situație in parte Un document trimis de catre Ministerul Educației tuturor profesorilor și obținut de Edupedu.ro, face precizari privind modalitațile de incheiere a situațiilor școlare in care explica,…

- Semestrul al II-lea din acest an scolar a reinceput online si cu el si problemele. Elevii se plang ca modelele de subiecte publicate de Ministerul Educatiei e site-ul institutiei sunt prea dificile, chiar daca nu contin materia studiata in ultimul semestru al acestui an scolar.

- Ministerul Educației și Cercetarii a transmis, luni seara, tuturor inspectoratelor școlare din țara sa limiteze, sa suspende și chiar sa anuleze activitațile care implica deplasari in strainatate, avand in vedere situația epidemiologica. Saptamana „Școala altfel” se va ține tot in incinta…