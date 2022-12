Ministrul de interne Lucian Bode le raspunde celor care il critica pe el și guvernul Ciuca, pentru eșecul aderarii la spațiul Schengen, susținand ca toți cei care „ridica piatra” ar trebui „sa se uite mai intai in oglinda”. „Nu ne dam batuți. Nu este un capat de drum iar resemnarea este cea mai periculoasa atitudine. […] The post Cum le raspunde ministrul Bode celor care critica Guvernul pentru eșecul aderarii la Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .