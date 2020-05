Cum le explicăm copiilor despre coronavirus Cu informații adaptate varstei, raspunsuri sincere și corecte științific și fara sa recurga la amenințari, parinții și cadrele didactice pot evita panica și anxietatea pe care discuțiile despre epidemia de coronavirus le pot cauza copiilor. Te poți simți repede copleșit de tot ceea ce auzi despre boala provocata de noul coronavirus (COVID-19). De asemenea, este de ințeles daca și copiii dumneavoastra sunt neliniștiți. Copiilor le poate fi greu sa ințeleaga ce vad pe internet sau la televizor, ori ce aud de la alte persoane, astfel incat pot fi deosebit de vulnerabili in fața sentimentelor de anxietate,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

