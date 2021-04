Fotoreportaj: Primavara rurala. Spectacolul naturii la Hagieni, judetul Constanta

Primavara, fata mare, A sosit in sat la noi, Ca un cantec de cimpoi Intr o zi de sarbatoare... A picat azi dimineata Si, abia intrata n sat, Satul tot s a desteptat In parfum de izma creata ..., spunea autorul Ion Minculescu in poezia sa… [citeste mai departe]