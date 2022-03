Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Moscovei sa se angajeze in noi discuții pentru pace „fara intarziere”, dand de ințeles ca e de acord chiar sa se intalneasca cu Vladimir Putin. Razboiul dintre Ucraina și Rusia intra deja in a patra saptamana.

- Rusul Daniil Medvedev, afectat grav de razboiul lui Vladimir Putin. Lider mondial ATP pentru doar trei saptamani, tenismenul rus a fost eliminat inca din turul 3 al turneului de la Indian Wells. Medvedev a parut marcat de sancțiunile ce se profileaza și la nivel individual in tenis pentru sportivii…

- In timp ce Vladimir Putin pare sa iasa din spatele ziruilor rosii ale Kremlinului, seful suprem al Rusiei de douazeci si doi de ani are de rezolvat o problema grea: cum sa castige razboiul din Ucraina, pe care Occidentul spune ca Rusia l-a pierdut deja, scrie Reuters.

- Pep Guardiola, tehnicianul lui Manchester City, l-a atacat direct pe Vladimir Putin, intr-un discurs dur, rar intalnit in lumea fotbalului, cu privire la razboiul din Ucraina. Totodata, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului pune la zid liderii lumii civilizate, in frunte cu NATO,…

- Astazi am intrat in a 12-a zi de razboi intre Rusia și Ucraina. In contextul conflictului ruso-ucrainean, directorul general al CEC Bank, Bogdan Neacșu, vine cu un mesaj important pentru romani.Cum va influența razboiul piața bancara și economia romaneasca? Potrivit șefului CEC Bank, razboiul intre…

- FOTO VIDEO: Vladimir Putin, ironizat intr-un afiș stradal la Alba Iulia. Indignarea unor necunoscuți fața de invadarea Ucrainei Indignarea societații fața de razboiul inceput de Vladimir Putin in Ucraina se simte din ce in ce mai puternic in societate. Fiecare reacționeaza in mod diferit, fie prin postari…

- Razboiul pe care Rusia i l-a declarat Ucrainei, in dimineața zilei de 24 februarie, reprezinta cel mai fierbinte subiect de pe intregul mapamond. 150 de oameni au murit, pana acum, prinși in schimburile de focuri, iar liderii occidentali ii cer lui Vladimir Putin sa inceteze conflictul armat. Ce nivel…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…