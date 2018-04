Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii liberali de Alba si-au exprimat regretul fata de moartea vicepresedintelui Consiliului Judetean Alin Cucui, care a fost gasit spanzurat miercuri dimineata intr-un imobil din Alba Iulia, informeaza agerpres.ro. Deputatul PNL Florin Roman a declarat miercuri ca Alin Cucui a avut in…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 06.04.2018-10.04.2018, in Zonele Metropolitane…

- Cu par blond, ten fin, buze subtiri si maini gratioase, Maria Cristina (1574-1621) a fost considerata de unii ca fiind printre cele mai frumoase femei care au ajuns la Alba Iulia, in capitala principatului Transilvaniei. Sotia principelui Sigismund Bathory al Translvaniei, a ramas in istorie ca ”principesa…

- Sute de persoane au participat, sambata, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Alba Iulia. Acesta s-a desfașurat incepand cu ora 15.00, pe traseul Casa de Cultura a Sindicatelor – Str. Vasile Goldiș – Bd. Revoluției – Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Tricolorului – Str. Mihai Viteazul.…

- Mai mult de jumatate din tara va fi afectata, duminica, de o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa fie cu pana la 15 grade mai scazute decat valorile normale pentru aceasta perioada, potrivit unei atentionari Cod galben emise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. …

- Robert Ficheux, omul caruia Romania ii datoreaza granitele de azi. Cine crede ca Marea Unire s-a datorat numai Adunarii Romanesti de la Alba-Iulia din decembrie 1918 si intelectualitatii greco-catolice, are o viziune patriotic-idilica asupra istoriei. Marile puteri victorioase, hotarasera, destul de…

- Doliu la Colegiul Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, dupa moartea lui Cosmin Rat, presedintele Consilului Elevilor. Cosmin, in varsta de numai 16 ani, si-a pierdut viata, noaptea trecuta, in urma unui grav accident rutier produs intre localitatile Ciumbrud si Aiud din Alba.

- In urma tragicului accident rutier produs noaptea trecuta, la Ciumbrud, in care un adolescent in varsta de 16 ani, elev la Colegiul Militar din Alba Iulia, și-a pierdut viața, instituția de invațamant a transmis un mesaj de condoleanțe in care se subliniaza ca acesta era elev fruntaș și de bucura de…