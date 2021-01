Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au inlocuit masura preventiva a arestului la domiciliu dispusa fata de inculpata cu masura preventiva a controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile.Veste buna pentru tanara, de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate Judecatoria…

- Pentru publicul roman, numele de Naomi Hedman a devenit cunoscut dupa X-Factor-ul de anul acesta. A ajuns și mai cunoscut, dupa ce s-a aflat ca ea și juratul Florin Ristei au o relație. Totul, conform lui Florin Ristei, a inceput dupa ieșirea tinerei de 27 de ani din concursul X Factor. Naomi Hedman,…

- Cei trei indivizi care acum patru zile au omorit in bataie un taximetrist din Ungheni vor comparea in fata instantei. Judecatorii urmeaza sa decida daca ii va plasa in arest preventiv, intrucit astazi expira cele 72 de ore pentru care au fost reținuți agresorii, dupa ce au comis crima. Bataia cu final…

- Medicul ginecolog, acuzat de o pacienta și de prietena acesteia ca le-a batut, lucra ilegal de ani de zile. Totodata, incidentul pentru care a fost reținuta de polițiști nu ar fi prima abatere a medicului Natasa Nenitoiu. Mai multe paciente aduc acuzații similare.

- O femeie de 31 de ani și un barbat de 35 ani, ambii din Anenii Noi, au pus la cale o schema de șantaj a unui medic ginecolog, manifestata prin amenințari despre raspandirea unor știri defaimatoare și publicarea reportajelor despre funcția și activitatea pe care acesta o desfașoara.

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis eliberarea din arest preventiv a tinerei, de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate Instanta a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive dispusa fata de inculpata cu cea a arestului la domiciliu,…

- TRIST… Colectivul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui (DSVSA) ne-a comunicat cu tristețe trecerea in neființa in seara zilei de 15 octombrie, la Spitalul Municipal „Elena Beldiman” Barlad in secția ATI, a colegului lor, medic veterinar DAN PINTILIE. Avea doar doi ani…

- Autoritatile au anuntat inca de duminica faptul ca un copil de numai 4 ani a murit la Spitalul Clinic de Urgenta Targu Mures. Potrivit informatiilor oficiale, micutul avea comorbiditati accentuate.