Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri seara, 2 iunie, la proprietatea sa din Valea Zalanului, județul Covasna, unde s-a intalnit cu cațiva prieteni, relateaza Știrile TVR, care precizeaza și ca sambata, monarhul britanic va participa la o serbare campeneasca in sat.Vizita regelui Charles in Romania…

- Regele Charles al III-lea efectueaza prima sa vizita in Romania de la incoronare. Și se pare ca acesta a avut o mare dorința. Inca din primele momente ale vizitei sale din Romania, Regele Charles a avut o solicitare speciala la intalnirea de la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Mai…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care a sosit in Romania, intr-o vizita privata, vineri dupa-amiaza, și a avut o intalnire de curtoazie cu președintele Klaus Iohannis, este așteptat sa ajunga in cursul serii in Valea Zalanului, din județul Covasna, unde are o proprietate.

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania, pe Aeroportul Baneasa, iar de acolo a ajuns pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, unde a primit salutul Garzii de onoare. Cu cateva clipe inainte, Regele l-a intrebat pe Iohannis care a formula de salut in fața militarilor, dupa cum o arata…

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri dupa-amiaza in Romania. Aeronava cu care a venit monarhul britanic a aterizat pe Aeroportul Baneasa. Cu foarte puțin inainte de ora 15.30, Regele a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis. Majestatea Sa a salutat…

- Regele Charles al III-lea a fost primit cu onoruri militare astazi, 2 iunie, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. “Bine ati revenit in Romania!”, i-a spus seful statului Regelui Charles al III-lea. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii, regele Charles al III-lea, se va afla in…

- Zborul cu care Regele Charles al III-lea a venit vineri in Romania a fost cel mai urmarit de pe platforma Flight Radar 24. Majestatea sa a aterizat pe Aeroportul Baneasa, in jurule orei 15:00. Aproximativ 2.000 de persoane au urmarit in timp real aeronava lui Charles, in timp ce zboara deasupra Romaniei.…

- Regele Charles al III-lea iși incepe astazi vizita oficiala in Romania, care are loc la mai puțin de o luna de la incoronarea sa. Astazi, regele va fi primit de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.30, apoi nu va avea niciun alt eveniment public. Vizita sa, prima pe care un monarh…