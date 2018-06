Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a explodat: ”Va enervez, dar va promit ca intotdeauna voi spune ca ne-au furat, chiar daca ei ma vor face prost”. Razvan Lucescu a luat foc la finalul partidei PAOK Salonic – AEK Atena, scor 2-0, la finalul rareia antrenorul roman a caștigat primul sau trofeu de cand lucreaza in Grecia…

- PAOK Salonic a caștigat Cupa Greciei, 2-0 in finala contra lui AEK Atena, iar Razvan Lucescu (49 de ani) și jucatorii sai au gasit un mod unic de a-și arata susținerea fața de patronul formației, Ivan Savvidis, suspendat. Razvan Lucescu a aparut in timpul interviurilor de la finalul partidei cu AEK…

- Comisia de Disciplina a pastrat rezultatul de 3-0, la masa verde, in favoarea lui AEK Atena, plus penalizarea de trei puncte pentru PAOK Salonic, stabilind astfel campioana. PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, s-a calificat in finala Cupei Greciei AEK are 8 puncte peste PAOK cu…

- Razvan Lucescu negociaza cu Șahtior Donețk. Potrivit presei din Ucraina , fostul selectioner este favorit sa semneze cu gruparea miliardarului Rinat Ahmetov, dupa ce a fost propus de tatal sau, Mircea Lucescu. ”Razvan Lucescu va fi aproape sigur noul antrenor al lui Șahtior, fiind favoritul conducerii…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a fost sancționata dur de Comisia de Disciplina din Grecia, dupa evenimentele de la partida cu AEK Atena. Oficialii eleni au decis ca formația antrenata de Razvan Lucescu sa piarda partida cu AEK la masa verde, scor 3-0, sa fie depunctata cu inca 3…

- Guvernul de la Atena a decis, luni, suspendarea pe termen nelimitat a campioantului de fotbal din Grecia, dupa incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic (antrenata de Razvan Lucescu) si AEK Atena, meci întrerupt în minutul 90, dupa ce reusita lui Varela a

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a decis ca PAOK Salonic va primi inapoi cele trei puncte care i-au fost luate prin prima decizie ca urmare a incidentelor de la meciul cu Olympiacos. De asemenea, PAOK Salonic nu va mai juca fara spectatori, asa ca fanii au luat cu asalt casele de bilete…

- Comisa de apel a Federatiei Elene de Fotbal a anulat cele trei puncte retrase echipei PAK Salonik, antrenata de Razvan Lucescu, dupa incidentele de la meciul cu Olympiacos Pireu. Mai mult, formatia din Salonic va putea juca, duminica, derbiul cu AEK Atena, cu spectatori in tribunele arenei Toumbas.Comisia…