Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spera ca acesta sa fie ultimul val al pandemiei, pentru ca el “vede luminița de la capatul tunelului, a acestei pandemii, dar in saptamanile urmatoare, pana la Paștele ortodox, va fi foarte greu“. Vlad Voiculescu a anunțat, duminica, intr-o conferința de presa,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a aratat nemulțumit și ingrijorat de faptul ca in mai multe locuri din Capitala nu se respecta regulile impuse de pandemie. Intr-o declarație de presa, vineri, la Parlament, Voiculescu a susținut ca a vazut chiar el, cu o cazia unei ieșiri in oraș, ca nu sunt…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și-a publicat, pe 5 februarie, declarația de avere, completata cu o zi inainte, pe 4 februarie, cand presa a observat ca este singurul ministru care nu și-a indeplinit aceasta obligație. Chiar daca nu a trecut NICIUN venit ianintea celui de la Ministerul Sanatații,…

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, membru al formațiunii USR-PLUS a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca este “imoral, ilegal și jenant” ca s-a ajuns ca o treime din numarul vaccinarilor sa fie facuta in afara platformei de programare, persoane “cu pile” la circuitele inchise din centrele…