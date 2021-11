Cum ”l-a orientat” Orban pe Cîțu în direcția PSD In ședința BPN a PNL de luni seara, unul dintre momentele cheie l-a avut pe Ludovic Orban drept protagonist. Mai exact, dupa ce cațiva lideri liberali au pus problema reluarii discuțiilor cu USR pentru refacerea Coaliției, fostul președinte PNL a fost intrebat, daca in acest context e dispus sa revina cu parlamentarii sai in grupul parlamentar al PNL. Ludovic Orban a tacut, in loc sa dea un raspuns, atitudine care a fost interpretata ca un refuz. Surse politice au confirmat pentru Puterea.ro ca fostul președinte al PNL a fost intrebat daca in cazul continuarii negocierilor cu USR și intr-o eventuala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca parlamentarii care au plecat din grupul PNL vor vota un guvern PNL-USR-UDMR. Acesta a precizat ca a avut o discuție cu cei 14 parlamentari care i s-au alaturat demersului de a parasi grupul partidului și a decis impreuna cu aceștia sa susțina…

- Un deputat si un senator de la PNL si-au anuntat, miercuri, in plenul Camerelor, dezafilirea din grupurile parlamentare ale PNL, dupa gestul fostului lider al partidului, Ludovic Orban, care a parasit grupul parlamentar luni. Cei doi au precizat ca nu pleaca inca din partid si i-au atacat dur pe presedintele…

- Dupa ce Ludovic Orban a demisionat din grupul parlamentar al liberalilor, spun surse politice ca și alți deputați și senatori liberali ar urma sa demisioneze din grupul parlamentar PNL. Primul deputat liberal care il va urma pe fostul președinte PNL este Antonel Tanase, fost secretar general al Guvernelor…

- Demisia lui Ludovic Orban din grupul parlamentar PNL va fi urmata de alte dezafilieri ale deputaților și senatorilor liberali, a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, deputatul Antonel Tanase. „Probabil ca vor mai urma și alte dezafilieri”, a declarat Antonel Tanase, deputat PNL, marți,…

- La ora 12 a inceput votul in plenul Parlamentului pentru Guvernul Dacian Cioloș. Daca UDMR a anunțat ca parlamentarii formațiunii conduse de Kelemen Hunor nu vor participa la vot, ceilalți parteneri ai fostei coaliții de guvernare, liberalii, au deja primii parlamentari care au votat pentru Cabinetul…

- Nu mai exista niciun pat liber la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de Covid-19 la nivel național. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, la nivel national, luni, nu exista niciun pat liber la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, fiind libere doar paturi rezervate…

- Luni seara, Ludovic Orban a convocat in biroul lui parlamentarii liberali care ii sunt loiali pentru a discuta ce se va intampla dupa ce maine fostul președinte al PNL iși va da demisia oficial de la șefia Camerei Deputaților. Surse din Partidul Național Liberal spun ca Orban va iniția zilele urmatoare…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, are propriul plan in tot acest scandal politic și vede o posibilitate de a-l da jos pe Florin Cițu cu mana PSD, USR-PLUS și a unor parlamentari din PNL. Surse politice ne-au explicat faptul ca Ludovic Orban ”se teme” ca nu-și poate ține susținatorii in frau, iar…