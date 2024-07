Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii maghiari au salutat performanța lui David Popovici (19 ani): romanul a obținut cel mai bun timp din serii, 1.45.65 la proba de 200 de metri liber. David Popovici a fost cel mai rapid din cele patru serii. El a fost urmat de lituanianul Rapsys Danas care a obținut un timp de 1.45.91. Cei…

- Dupa ce David Popovici a caștigat seria de la 200m liber, in arena de la Paris s-a intamplat un lucru nemaiintalnit. Un spectator a sarit in piscina, inainte de proba de 100m bras a fetelor. Spectatorii de la Jocurile Olimpice au ramas cu gura cascata in arena unde se desfașoara probele de inot. La…

- Popovici a fost urmat, in serie sa, de belgianul Lucas Henveaux si de sud-coreeanul Sunwoo Hwang. Semifinalele se disputa duminica, de la ora 21.46. Val de ironii pe seama uniformelor purtate de sportivii romani la Jocurile Olimpice: Au venit treningurile cu autocarul din Turcia, in 1990?

- Duminica va fi o zi plina la Paris, iar mulți sportivi romani intra in competiție. Printre ei și David Popovici, dar și echipa feminina de gimnastica. Programul sportivilor romani de duminica, de la Jocurile Olimpice de la Paris: 10:30 Gimnastica artistica, Arena Paris Bercy / Echipe feminin – Calificari:…

- Gata, putem fi deja fericiți pentru ca Romania are deja asigurate doua medalii de aur la JO de la Paris! Ne asigura Inteligența Artificiala, pentru ca tot e din ce in ce mai la moda acest concept in viața noastra. Bucuria ne va face in doua randuri același mare campion nu doar al natației, ci al sportului…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat pentru AGERPRES ca obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii, perfect realizabil in contextul in care inotatorul David Popovici, dublu campion european,

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- Un barbat a impușcat și ranit doi ofițeri de poliție la Paris dupa ce a pus mana pe una dintre armele ofițerului. El era reținut la o secție de poliție, a declarat vineri șeful poliției din Paris, Laurent Nunez.Incidentul a avut loc joi seara, potrivit Reuters . Poliția l-a arestat inițial pe barbat.…