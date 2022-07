Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a vorbit in presa din Ungaria despre controversatul sau ordin, care prevede obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor romani la toate competițiile intercluburi. Intr-un interviu pentru Nemzeti, Eduard Novak explica faptul ca nu renunța la planul sau,…

- Gigi Becali, 63 de ani, patronul FCSB, a vorbit despre SAGA Festival, evenimentul organizat pe Arena Naționala care a forțat-o pe vicecampioana sa dispute la Buzau meciul cu CFR Cluj (3-1) din ultima etapa a campioantului. Becali s-a poziționat in continuare impotriva unor astfel de distracții și a…

- Mihai Eșanu (23 de ani), cel mai criticat fotbalist al lui Dinamo dupa barajul cu Universitatea Cluj, a aparat in ambele manșe din cauza incertitudinii care a plutit in jurul lui Cristiano Figueiredo (31 de ani). Mihai Eșanu a fost prins ieșit la golul lui marcat de Tescan in remiza 1-1 cu Universitatea…

- Gigi Becali, executat silit de Primaria Capitalei. Patronul FCSB n-a trecut bine peste enervarea produsa de pierderea titlului, ca se confrunta cu o alta problema. Clubul pe care-l finanțeaza e „bun de plata” fața de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, instituție din subordinea Primariei…

- Gigi Becali a fost chiriașul perfect de cand exista Arena Naționala, insa el e trimis afara din București tocmai acum, cand FCSB are de jucat derby-ul cu CFR Cluj. Echipa lui Becali a fost prezenta pe Arena de 178 de ori și a platit 4 milioane de euro. Arena Naționala funcționeaza in pierdere din 2011,…

- FCSB a reușit sa caștige in deplasarea de la Cluj, cu liderul CFR, scor 1-0, iar meciul din retur are șanse mari sa se joace cu trofeul de campioana pe masa. Meciul decisiv nu se va putea desfașura insa pe Arena Naționala, stadionul urmand a fi inchiriat incepand cu 16 mai pentru organizarea festivalului…

- Daniel Zafiris, fostul atacant roman retras la 28 de ani pentru a deveni predicator in Biserica Evanghelica, a fost invitat miercuri dimineața la GSP Live, unde a atins și subiectul discursului religios pe care Gigi Becali il promoveaza deseori in spațiul public. „Cred ca un astfel de discurs are menirea…

- Dupa victoria cu CFR Cluj, 1-0, FCSB este la doua puncte de liderul din Liga 1, iar in ultima etapa (20-23 mai) meciul dintre cele doua s-ar putea disputa cu titlul pe masa. Cum arata lupta la titlu in ultimele 5 etape: CFR și FCSB, desparțite de doua puncte FCSB va fi gazda in ultima etapa, dar meciul…