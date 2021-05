Stiri pe aceeasi tema

- De ziua sa de naștere, careianul Devon Mozer s-a aflat alaturi de masa sa, Andrea Suto, in emisiunea postului Pro TV ,,La Maruța,,. Totul se datoreaza mamei sale, Andrea Suto, asistenta la Spitalul Municipal Carei, care a descoperit vocea deosebita a fiului ei in timp ce acesta se pregatea sa dea examen…

- Un raport de control al Primariei Suceava a descoperit ca Asociatia de proprietari nr.24, din oras, a cumparat din banii locatarilor pungi pentru congelator si buretei pentru unghii. Aceeasi asociatie, care are 11 salariati, a angajat un consultant in domeniul resurselor umane, au descoperit inspectorii.…

- O echipa de tehnicieni de telecomunicatii a inceput sa dezafecteze cablurile de pe stalpul de langa primarie, a anuntat intr-o postare pe Facebook primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand. Intr-o alta postare, aceasta avertizase ca le va transmite adrese oficiale operatorilor de telecomunicatii,…

- Dupa ce s-a aflat ca Sergiu a vandut casa cumparata de Catalin Moroșanu din donațiile oamenilor, sportivul a fost asaltat de mesaje si a reacționat pe pagina sa de Facebook. Textul a fost redactat de echipa care administreaza paginile de social media ale luptatorului: „Am primit foarte multe mesaje…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean și alți lilberali au fost sambata la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu. In pozele de pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe situații nu respecta regulile de distanțare…

- Primarul Sectorului 1 a publicat pe Facebook sumele pe care fosta conducere de la ADP Sector 1 le-a cheltuit pentru a cumpara figurine pentru spațiile verzi. Potrivit edilului de la Sectorul 1, un ”urs panda somnoros” a costat 14.500 lei, un ”urs panda mancand” 14.500 lei, ”urs mare in picioare” 38.000…

- Cei care iși fac conturi false pe rețelele de socializare, cu numele și fotografiile altei persoane, risca pana la 5 ani de inchisoare. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca deschiderea unui cont pe rețelele de socializare cu datele altei persoane se considera fals informatic, infracțiune…

- Motanul Felix a disparut pe 15 februarie. Administratorii s-au uitat pe camerele de supraveghere și au descoperit ca motanul a fost furat de niște turiști, care l-au urcat intr-o mașina de culoare gri. Prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook le transmit celor care l-au furat ca, daca Felix nu…