Stiri pe aceeasi tema

- Un gangster din mafia italiana a fost prins dupa ce a postat pe internet un vlog in care gatea. Marc Biart e un membru al gruparii criminale ‘Ndrangheta. Autoritațile de la Roma erau pe urmele lui din 2014. El a fost depistat de poliția italiana dupa ce a incarcat un episod din emisiunea lui online...…

- Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania, a fost prins baut și sub influența substanțelor stupefiante la volan. Acesta a fost prins sub influența bauturilor alcoolice și a substanțelor interzise in timp ce se afla in spatele volanului. Polițiștii l-au tras pe dreapta pe faimosul vlogger și l-au amendat.…

- Autoritațile din Olanda au raportat ca circa 7.400 de persoane infectate cu coronavirus au fost identificate in decurs de 24 de ore, cele mai multe incepand cu luna ianuarie. Guvernul urmeaza sa anunțe in zilele urmatoare daca mai este cazul sa ridice o serie de restricții, inclusiv cea de circulație…

- Reactia mai multor state europene de a suspenda vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca vine din precautie, pentru ca nu vor sa-si asume niciun risc. De aceasta parere e profesorul de sanatate publica de la Universitatea Babes Bolyai, Razvan Chereches. El a spus in emisiunea Desteptarea de la Europa FM,…

- Autoritațile locale din Constanța efectueaza, cu ajutorul asociației Animal Society, un recensamant al cainilor fara stapan. Voluntarii asociației au imparțit orașul pe sectoare și cu ajutorul unei aplicații numara animalele intalnite pe strazi. Acțiunea constituie o premiera, iar caiinii fara stapan…

- In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19…

- Insectele au mai facut un pas spre farfuriile europenilor, dupa ce miercuri Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a decis ca viermele de faina este sigur pentru consumul uman, atat ca atare, cat si ca aditiv pudra, transmite Bloomberg . Opinia exprimata miercuri de EFSA este doar…

- Olanda a decis sa devanseze cu doua zile inceputul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, care va incepe miercuri, a anuntat azi guvernul tarii, relateaza agerpres . Personalul spitalicesc care lucreaza cu pacientii cu Covid-19 va fi primul care va beneficia de vaccin, alaturi de lucratorii din azilele…