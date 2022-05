Stiri pe aceeasi tema

- Minodora și Liviu sunt impreuna de mai bine de 18 ani, iar artista l-a cunoscut pe actualul soț cand era intr-o relație cu Catalin Arabu. Fostul iubit a aflat din presa ca este parasit de partenera sa. Timp de 5 ani, Minodora a avut o relație cu nabadai alaturi de Catalin Arabu. Artista a fost invitata…

- La inceputul carierei sale in lumea muzicii, Minodora a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin Arabu. Fostul partener al artistei a fost cel care a cerut-o in casatorie intr-o emisiune TV, insa planurile lor de nunta nu s-au concretizat. In cadrul unui podcast, Minodora a dezvaluit…

- Minodora nu se poate bucura pe deplin de sfanta sarbatoare de Paște, pentru ca mama ei se afla in spital de cateva zile. Artista este ingrijorata pentru ființa care i-a dat viața și a mers de urgența la Timișoara. Sarbatorile de Paște nu mai sunt liniștite pentru Minodora, asta pentru ca mama ei se…

- Presa vuiește dupa ce a aparut zvonul potrivit carora Rihanna și Asap Rocky s-au desparțit dupa ce rapperul a inșelat-o pe cantareața. Asap ar fi inșelat-o pe celebra cantareața chiar cu Amina Muaddi, designerul ei de pantofi! Amina Muaddi a fost implicata in ceea ce spune ea ca ar fi... The post Prima…

- Maria Dragomiroiu va petrece Dragobetele singura, anul acesta. Cantareața va fi pentru prima data, in 31 de ani, fara soțul ei cu ocazia zilei de 24 februarie și recunoaște ca ii va lipsi enorm. Artista de 66 de ani este trista pentru ca nu reușește sa petreaca ziua de astazi alaturi de soțul ei, Bebe…

- Laurențiu Regehcampf a dat primele declarații in cadrul podcast-ului ,,Acasa la Maruța" despre cum a cunoscut-o pe actuala sa iubita, Corina Caciuc și viitoarea mama a baiatului pe care urmeaza sa il aduca pe lume. Antrenorul a vorbit despre inceputurile relației.

- Larisa Udila și soțul ei, Alexandru Ogica, traiesc o adevarata poveste de dragoste, insa puțini știu cum s-au cunoscut cei doi. Frumoasa bruneta a marturisit detalii pe rețelele de socializare cu privire la relația pe care o are cu soțul ei, dar și cine a facut primul pas.

- Minodora, una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastra, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu soțul ei, Liviu. Cei doi au o relație de 17 ani, iar in anul in care s-au casatorit au devenit parinți.