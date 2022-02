Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (44 de ani) va fi secundul lui Edi Iordanescu la echipa naționala. Dupa ce Mihai Pintilii a refuzat propunerea lui Iordanescu și a ramas la FCSB, noul selecționer s-a orientat catre Daniel Pancu, cel propus ca secund de Mihai Stoichița. „Pancone” a postat un mesaj pe facebook prin care…

- FCSB a transmis, luni, inr-un filmulet pe Facebook, ca Mihai Pintilii, care era dorit in staful echipei nationale, va ramane la gruparea patronata de Gigi Becali, anunța news.ro. "In cazul in care aveati emotii cu privire la dragostea lui Mihai Pintilii pentru culorile ros-albastre, stati…

- Edi Iordanescu (43 de ani) se afla in cautarea unui „secund” de cand FRF i-a permis sa-l aduca pe Alexandru Radu, asistentul sau favorit, doar ca analist. Noul selecționer s-a gandit la Mihai Pintilii (37 de ani), insa fostul mijlocaș va continua la FCSB, dupa cum dezvaluit Mihai Stoica, managerul…

- Mihai Pintilii (37 de ani) va continua la FCSB, dupa cum dezvaluie Mihai Stoica, managerul general al formației roș-albastre. FRF ar fi incalcat regula privind licențele pentru ca Iordanescu sa-l poata avea secund. Fostul mijlocaș era dorit de Edi Iordanescu ca antrenor secund la echipa naționala, dar…

- Edi Iordanescu negociaza cu Pintilii pentru postul de secund. Mihai lucreaza la FCSB ca asistent lui Petrea sub acoperire, fiindca nu deține vreo calificare pentru meseria aceasta și ar incalca tocmai regula pe care o protejeaza Federația Edward Iordanescu așteapta azi raspunsul lui Mihai Pintilii,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a oferit noi detalii despre situația lui Mihai Pintilii, dorit de Edi Iordanescu in staff-ul echipei naționale. „E pe lista scurta, atat pot sa va spun acum”, a declarat selecționerul Romaniei dupa Rapid –UTA, insa oficialul roș-albaștrilor spune ca nu-și…

- Gica Hagi a refuzat postul de selecționer al României, iar la câteva zile de la întâlnirea cu Razvan Burleanu a oferit detalii despre discuția pe care a avut-o cu președintele Federației Române de Fotbal. Hagi spune ca președintele FRF l-a dorit multFostul…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, spune ca antrenorul Anton Petrea (46) a refuzat inițial propunerea de a reveni la clubul roș-albastru. Dupa desparțirea de Edi Iordanescu, Gigi Becali s-a mișcat rapid și l-a convins pe Anton Petrea, antrenorul din sezonul 2020/2021, sa revina…