Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu, detalii despre nunta lui Vladimir Draghia cu Alice, eveniment ce a avut loc pe plaja. Fostul concurent de la Exatlon a povestit cum a decurs cea mai frumoasa zi din viața prietenului sau. „Vladimir e un personaj aparte si oamenii care il cunosc stiu lucrul asta despre el. Nu-l vedeam…

- La nunta sa cu Alice Cavaleru, Vladimir Draghia a aparut vanat la unul dintre ochi. De sambata, 21 iulie, actorul Vladimir Draghia este un barbat așezat la casa lui. Acesta s-a casatorit cu Alice Cavaleru, nunta avand loc la malul marii . Cei doi miri au fost superbi, insa un detaliu a atras atenția…

- Alice Cavaleru a purtat o rochie vaporoasa, perfecta pentru o ceremonie la malul marii. Rochia i-a venit superb pe silueta impecabila. Vladimir Draghia a ales și el o ținuta lejera: pantaloni și o camașa de culoare alba. Dupa nunta, Vladimir Draghia și Alice Cavaleru vor petrece…

- Alice Cavaleru, iubita lui Vladimir Draghia, implinește marți 27 de ani. Aceasta a transmis un mesaj plin de emoție. Alice Cavaleru este femeia care i-a daruit lui Vladimir Darghia o fiica, Zora . Alice Cavaleru și actorul Vladimir Draghia urmeaza sa se caatoreasca luna aceasta, la mare. Marți, 10 iulie…

- Vladimir Draghia (32 de ani), desemnat castigatorul competitiei „Exatlon“, se va casatori pe 21 iulie cu Alice Cavaleru, impreuna cu care are o fetita in varsta de un an. Actorul si fostul inotator a povestit modul inedit in care a ales sa o ceara in casatorie, imediat dupa ce s-a intors din Republica…

- Vladimir Draghia și iubita lui, Alice Cavaleru se casatoresc in aceasta vara. Cei doi au oferit un interviu pentru revista Viva! in care au povestit cum a decurs cererea in casatorie. Vladimir Draghia și Alice, cea care i-a daruit o fetița, pe Zora, vor face nunta pe 21 iulie, la mare . Caștigatorul…

- Iubita lui Vladimir Draghia a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Mesajul este legat de Zora, fiica ei și a lui Vladimir. Alice Cavaleru este cea care l-a facut tatic pe actorul Vladimir Draghia, daruindu-i o fetița superba, Zora . Alice Cavaleru urmeaza sa devina…

- Alice Cavaleru, iubita lui Vladimir Draghia, și in curand soția lui, a transmis un mesaj prin intermediul contului ei de Instagram. Ea a ales cuvinte emoționante pe care i le-a transmis fiicei ei, Zora. Mesajul lui Alice Cavaleru catre fiica ei a fost publicat pe contul ei de Instagram, strangand…