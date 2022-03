Stiri pe aceeasi tema

- A trecut deja o saptamana de cand a inzbucnit conflictul ruso-ucrainean și nimeni nu poate spune cu certitudine cand vom avea pace. Liderul american Joe Biden l-a atacat dur azi dimineața pe liderul rus Vladimir Putin, acesta din urma fiind catalogat de american ca „dictator”. Biden a lasat sase ințeleaga…

- Dupa prima zi de razboi, in care sute de ucraineni au cazut victime, atat din randul militarilor cat și cel al civililor, Rusia da impresia ca incearca sa iși schimbe retorica și anunța ca ar fi dispusa la negocieri cu Ucraina. Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, a anunțat astazi, intr-o conferința…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat in zorii zilei de joi inceperea unei interventii militare in Ucraina pentru a proteja, potrivit propriilor sale declaratii, persoanele de "abuzurile si genocidul" comise de opt ani de guvernul ucrainean, incercand sa furnizeze in discursul sau ''argumente…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…