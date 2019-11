Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan este vicepremier, fara portofoliu, in Guvernul Orban, pentru investirea caruia s-a implicat in negocieri. Este parlamentar din 2004, iar de-a lungul timpului, s-a schimbat considerabil. A trecut de la o infațișare simpla la una apreciata de experții in materie de moda din Romania.

- Cariera Andrei a inceput cu atat de mulți ani in urma, incat publicul roman aproape nici nu-și mai amintește cum arata soția lui Catalin Maruța, pe vremea cand cei doi nu formau inca un cuplu. Mai mult, in imagini o veți regasi pe artista in ipostaze din tinerețe, cand abia debutase in industria muzicii…

- Carmen Șerban este in prezent una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere de la noi. Artista are mulți admiratori și a reușit, de-a lungul anilor, sa se reinventeze mereu și sa devina o versiune mai buna a sa.

- Andreea Marin este una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul autohton. O prezenta remarcabila, cu o cariera impresionanta si un fizic de invidiat. In varsta de 44 de ani, bruneta continua sa faca furori!

- Andra este una dintre cele mai indragite artiste de la noi de multi, multi ani! A stiut intotdeauna sa se mentina in top si s-a facut remarcata inca de la debutul in industria muzicala. Avea doar 14 ani cand a lansat primul album, iar de atunci, lucrurile au evoluat continuu.

- A implinit recent 31 de ani si inca de cand era doar o adfolescenta i-a incantat pe oameni cu glasul ei. Carmen de la Salciua, pe numele ei adevarat Carmen Racolta, a trecut de-a lungul timpului printr-o serie de transformari.

- Delia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Intotdeauna si-a uimit fanii cu vocea, dar si cu aparitiile excentrice. Ea a reusit sa se mentina in topuri inca din anul 1999, atunci cand a cunoscut succesul cu trupa N&D.