Cum l-a afectat pe Randi izolarea. Artistul a devenit maestru în bucătărie Sta acasa, compune muzica, face sport, gatește mai mult. Deși recunoscut pentru un stil de viața activ și pentru pasiunea pentru alimentație echilibrata, Randi spune ca aceasta perioada de restricții l-a invațat sa fie și mai disciplinat. Printre schimbarile pe care le-a facut artistul Famous Production se numara și aceea ca a descoperit și mai multe rețete diferite, avand mult mai mult timp sa experimenteze, insa cel mai mult ii lipsește sa gateasca pentru alții. In ceea ce ii privește pe ceilalți, el spune ca, pe langa rețetele pe care le impartașește, a pregatit și o piesa noua, speciala pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

