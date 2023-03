Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul mortal din Slatina, intamplat luni, 27 februarie, a fost provocat de un șofer in varsta de 29 de ani, aflat sub influența drogurilor. Tanarul a mai ramas fara permis și in 2022. El se afla la volanul mașinii tatalui sau, un influent personaj pe plan local, scrie adevarul.ro. Cine este șoferul…

- Șoferul de 29 ani care a provocat un grav accident rutier, luni, 27 februarie 2023, la ieșire din municipiul Slatina, a ramas fara permis anul trecut. El circula cu mașina tatalui sau, consilier județean și lider sindical.

- Judecatorii au dispus arestarea preventiva a cetațeanului danez care a rupt bariera, refuzand sa opreasca la trecerea frontierei. Barbatul era sub influența substantelor psihoactive și transporta droguri de risc și de mare risc.

- Șoferul banuit de producerea accidentului mortal de la Slivilești, din județul Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit IPJ Gorj, la data 15 ianuarie, fața de barbatul de 37 de ani , din comuna Slivilești, banuit de producerea evenimentului rutier produs la data de 14 ianuarie, pe…

- Un șofer din Galați a lovit cu mașina o femeie care se afla pe trotuar, iar apoi a fugit de la locul accidentului. El s-a ales cu dosar penal pentru vatamare din culpa și parasirea locului accidentului.

- Politistii harghiteni cauta soferul unui autoturism care a acrosat, luni, o femeie, in localitatea Leliceni, dupa care a fugit de la locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,"un autoturism, condus de catre o persoana necunoscuta,…

- La data de 22 decembrie 2022, in jurul orei 13,20, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Mihai Viteazu, din Aiud, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 43 de ani, din Aiud, in timp ce conducea o autoutilitara, a efectuat o manevra…

- Soferul de 19 ani care miercuri seara a lovit, pe o trecere de pietoni din Petrosani, sase copii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre copii a murit joi, iar alti cinci sunt inca in spital, unul fiind in stare grava, intubat la ATI. Tanarul nu are permis de conducere si consumase alcool,…