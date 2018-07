Cum justifica ministrul Finantelor amnistia fiscala: Incompetenta managementului companiilor de stat!

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile in insolventa sau persoanele care au datorii la chirii, nu au cum sa faca din punct de vedere legal obiectul unei amistii, a declarat joi, intr-o conferinta, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Guvernul va adopta in acest an masura privind amnistia fiscala daca aceasta va ajuta economia si daca nu vor exista obiectii din partea Comisiei Europene (CE), in conditiile in care statul poate recupera doar 17 miliarde de lei din totalul de 100 de miliarde de lei, cat este datoria totala a companiilor…

- "Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare! Idee lansata in spatiul public atat de Valcov cat si de asistentul sau Teodorovici. Acesti Pic si Poc ai finantelor romanesti au anuntat ca urmeaza o aministie fiscala. Pe langa faptul ca nici ei nu stiu daca este doar pentru persoane fizice…

- Guvernul ar putea decide o amnistie fiscala chiar in acest an, anunta ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici. Seful de la Finante isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, pentru ca, spune el, ar fi o masura foarte buna pentru economie si mediul privat. Iata…

- Amnistia fiscala va fi adoptata foarte repede de guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la postul tv Digi24, la numai o zi dupa ce Darius Valcov, consilier al premierului, a declarat, luni seara, ca o astfel de masura se afla in programul de guvernare, iar ștergerea datoriilor de…

- "Amnistia fiscala este prevazuta in programul de guvernare, in sensul in care se vorbeste, la capitolul intreprinderi mici si mijlocii, despre restartarea mediului de afaceri. De fapt, acest lucru inseamna. In viziunea programului de guvernare si a ceea ce am discutat atunci cu presedintele Dragnea,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- "Amnistia fiscala este un subiect pe care il avem in lucru la nivelul Ministerului de Finante, dar nu se refera la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie romaneasca. N-am sa va dau acum detalii referitor la aceasta idee, dar este in lucru un astfel de mecanism…