Stiri pe aceeasi tema

- Israelul afirma ca exista tuneluri sub frontiera egipteana cu Fasia Gaza pentru a justifica ofensiva sa la Rafah impotriva Hamas, a acuzat miercuri “o sursa egipteana de rang inalt” citata de Al-Qahera News, media apropiata serviciilor de informatii egiptene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. “Informatiile…

- Israelul afirma ca exista tuneluri sub frontiera egipteana cu Fasia Gaza pentru a justifica ofensiva sa la Rafah impotriva Hamas, a acuzat miercuri „o sursa egipteana de rang inalt” citata de Al-Qahera News, media apropiata serviciilor de informatii egiptene. „Informatiile presei israeliene despre existenta…

- Avioane si tancuri israeliene au lovit zone din Fasia Gaza, au spus rezidentii, in timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, transmite…

- Armata israeliana efectueaza luni seara bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, dupa anuntul Hamas ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza, relateaza o corespondenta a agentiei France Presse, potrivit Agerpres.

- Armata israeliana efectueaza luni seara bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, d upa anuntul Hamas ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza, relateaza o corespondenta a agentiei France Presse. Loviturile sunt necontenite de aproximativ…

- Israelul pregatește ofensiva in ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii…

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Israelul va continua ofensiva sa impotriva Hamas, inclusiv in orasul Rafah din sudul Gaza, in pofida presiunii internationale crescande pentru a se opri, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, scrie News.ro. Anunțul lui Netanyahu vine in contextul in care presedintele american…