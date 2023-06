Președintele Klaus Iohannis considera ca eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen este unul al Uniunii Europene, nu al politicienilor noștri. Iohannis a afirmat, joi, la Bruxelles, ca s-a mai facut un progres „lent”, dar subiectul va aparea pe agenda Consiliului JAI doar in momentul in care va exista „un nivel de intelegere suficient care sa […] The post Cum justifica Iohannis eșecul aderarii Romaniei la Schengen: Eșecul nu e al nostru, e al Uniunii Europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .