Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca a distribuit pe Facebook o postare despre mitingul romanilor din strainatate care conține mesajul "fara certificat de prost nu puteți participa" pentru ca a vrut sa arate ca "nu se poate nimeni erija ca reprezinta toata Diaspora".Maria…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a scris despre protestul din 10 august 2018, organizat de diaspora in Piața Victoriei . Astfel, fondatoarea Societații Academice din Romania (1996) și-a intitulat articolul publicat pe platforma romaniacurata.ro „Aceasta mahala nu reprezinta diaspora!”. VIDEO/ Alina…

- Artisul Tudor Chirila a postat pe pagina sa de socializare o scurta inregistrare, o reacție la votul dat miercuri in Camera Deputaților. Chirila face apel la cetațenii cu simț civic, care vor sa schimbe modul in care este guvernata țara și ii indeamna sa iasa in strada in numar cat mai mare și sa protesteze…

- Victor Ponta a refuzat, miercuri, sa dea explicații in legatura cu o fotografie postata pe Facebook, in care apare alaturi de Liviu Dragnea, George Maior și Mircea Dușa, poza despre care fostul premier a spus ca a publicat-o ca un avertisment pentru liderul PSD.Citeste si: Ludovic Orban, DEZLANTUIT…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a sustinut, luni seara, pe Facebook, ca, in privinta revocarii sefei DNA, presedintele Iohannis se afla intr-o situatie extrem de dificila si ca daca nu organizeaza un referendum cu intrebari bine gandite si bine explicate, ii transmite ”somn usor”.…

- Amalia Ursu si Vasilica Ceterasu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din muzica populara. Tineri, bucurosi, plini de viata, Amalia Ursu si Vasilca Ceterasu au intrat rapid la sufletul romanilor. Unde mai pui ca melodiile lor sunt deosebite, cu mesaje puternice si pline de invataturi.

- Iubitul uneia dintre tinerele moarte in accidentul de joi din Zalau a transmis un mesaj cutremurator dupa ce a aflat ca fata pe care o iubeste a murit. Iubitul uneia dintre tinerele moarte in accident a transmis un mesaj terifiant dupa ce a aflat ca fata pe care o iubeste a murit. Dani, prietenul Claudiei,…