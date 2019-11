Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am infiintat Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", care reuneste militarii si politistii in rezerva si in activitate, dupa ce, de-al lungul timpului, am actionat permanent in sprijinul acestora, atat ca ministru al apararii nationale cat si ca ministru al afacerilor interne si…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole se alatura vocilor care contesta revenirea lui Gabriel Oprea în partid, afirmând ca fostul lider UNPR „nu este decât o piatra de moara care în mod cert nu ne trebuie”.„Apariția domnului Gabriel Oprea în sediul…

- Gabriela Firea o critica intr-o postare Facebook pe Viorica Dancila pentru faptul ca l-a facut pe Gabriel Oprea membru cu drept de vot in Comitetul Executiv. „Pentru copiii acestei țari care merita mai mult de la politicieni, imi voi asuma toate riscurile, consecințele și nu voi accepta compromisuri.…

- Dupa ce i-a tradat pe Victor Ponta si Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, se dezice si de Viorica Dancila. Intr-o postare pe Facebook, Fifor i-a dat dreptate Gabrielei Fifor, care a criticat aducerea lui Gabriel Oprea in partid. Fifor nu spune insa ca s-a numarat printre putinii lideri…

- "Dancila, DEMISIA! In seara turului II al prezidențialelor din 2009, Coldea, Maior și Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidențialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Așa ceva e de netolerat! Oprea a fost bagat pe șest de Dancila in CEx! E vicepreședinte…

- ​La nici 12 ore dupa ce Viorica Dancila a anunțat ca Gabriel Oprea este vicepreședinte PSD, Gabriela Firea se delimiteaza de aceasta decizie pe care o considera „un gest sfidator”. Firea nu-l indica explicit pe Oprea însa acesta poate fi recunoscut ușor de vreme ce vorbește…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, s-a delimitat, luni, printr-o postare pe Facebook, de decizia conducerii PSD de a-l pune vicepresedinte pe Gabriel Oprea, din partea sindicatelor. Interesant este ca Firea spune ca nu a stiut de aceasta decizie si ca sunt si alte persoane "controversate" care se lipesc…

- Au trecut patru ani de cand motociclistul de la Rutiera, Bogdan Gigina, a murit intr-un teribil accident, in timp ce se afla in fruntea coloanei oficiale a fostului ministru de interne, Gabriel Oprea. Mama tanarului nu și-a gasit liniștea și a transmis un mesaj destul de dur pe Facebook, care pare…