- Romania a inregistrat anul acesta, pana in luna mai, cea mai mica crestere anuala a preturilor de consum din regiune, iar piata muncii este cel mai putin tensionata, arata o analiza a politicii monetare in regiune, realizata de Ella Kallai, economist sef Alpha Bank Romania."Dobanda de politica monetara…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala. Aceasta este prima stagnare, dupa noua creșteri consecutive.

- De asemenea, BNR a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Ultima…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite a majorat miercuri dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual si a semnalat ca ar putea intrerupe cresterile ulterioare, oferind oficialilor timp sa evalueze consecintele recentelor falimente ale unor banci regionale, in timp ce asteapta rezolvarea…

- In timpul conferintei de presa de miercuri, presedintele Jerome Powell a spus ca ”o decizie privind luarea unei pauze nu a fost luata astazi”, dar a spus ca schimbarea limbajului declaratiei privind viitoarea intarire a politicii este ”semnificativa”. Decizia unanima a Fed a ridicat rata dobanzii overnight,…

- In cadrul unui acord general la nivelul Bancii Centrale Europene cu privire la necesitatea de a majora in continuare ratele dobanzilor, exista preferinte persistente in randul unor oficiali pentru o noua majorare importanta, scrie Bloomberg, citat de ZF, inforemaza Mediafax.Comentariile din perioada…