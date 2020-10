Fostul sef al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, acuzat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat, si-a recunoscut faptele si le-a declarat anchetatorilor ca a avut "un moment de scapare in viata sa", cand a luat o decizie "neinspirata".



La sfarsitul saptamanii trecute, Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea procurorilor de la Parchetul General de arestare preventiva a lui Laurentiu Baranga si a dispus ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile in dosarul in care este acuzat de inselaciune.



Magistratul…