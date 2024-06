Cum jucăm cartea energiei în Europa Viitorul politicilor energetice In emisiunea „ Noua economie ”, moderata de Adrian Maniuțiu, a fost invitata Oana Ozmen, deputat, Secretarul Comisiei de Industrii si Servicii. Aceasta a punctat cateva elemente despre viitorul politicilor energetice, tehnologiile de interes pentru decarbonare și necesitatea investițiilor pentru o industrie competitiva, oferind și o noua definiție a securitații energetice. SPRE CE TIP DE ENERGIE SE INDREAPTA EUROPA?OANA OZMEN: „Este foarte important ce tip de investiții face și ce tip de resurse. De ce? Pentru ca in Europa, in acest moment, toata lumea investește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

