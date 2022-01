Pentru cinefili, dar nu doar pentru ei, o sufragerie care poate funcționa ca o sala de cinema este imaginea confortului absolut. O combinație intre intimitatea propriei case, filme și seriale bune, pe care sa le poți viziona in condiții optime, aceasta reprezinta o experiența incantatoare și o modalitate perfecta de a-ți petrece timpul liber, o parte din zilele de vacanța sau o seara in compania celor dragi. Și daca vei lua in calcul cateva detalii, camera de zi va putea indeplini ambele funcții: living și home cinema.