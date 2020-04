Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de carantina, un barbat din Stevenage, Marea Britanie, s-a deghizat in tufiș ca sa poata ieși din casa, sperand ca va trece neobservat.Vecinii barbatului au fost martorii evenimentului ciudat și au filmat totul, potrivit msn.com, citeaza digi24.ro.

- Exasperat de masurile stricte impuse de autoritați in contextul epidemiei de coronavirus, un barbat din Stevenage, Marea Britanie, s-a deghizat in tufiș ca sa poata ieși din casa, sperand ca va trece neobservat.

- In incercarea de a-i incuraja pe indieni sa ramana in forma in timpul perioadei de 21 de zile de carantina, premierul Narendra Modi ofera cetatenilor Indiei ponturi despre yoga si inregistrari video in care exerseaza diverse posturi, relateaza marti agentia DPA. "Nu sunt nici expert in fitness, nici…

- Ariana Grande a ințeles faptul ca mulți oameni au de suferit pe plan financiar in timpul pandemiei de coronavirus, așa ca starul pop a inceput sa doneze bani fanilor ei. Conform TMZ, cantareața are o legatura speciala cu fanii ei și iși petrece timpul comunicand cu aceștia pe Twitter. Ariana Grande…

- Dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.3 polițiștii și jandarmii au impanzit Capitala pentru a verifica daca oamenii care au ieșit din case respecta legea. Ei au verificat daca persoanele au la ele legitimațiile de serviciu și declarațiile pe proprie raspundere. In plus și Armata a inceput…

- De ce moldovenii sufera de insomnie: Iata trei cauze / Somnul fiziologic trebuie sa cuprinda un interval intre 7-9 ore de odihna. In acest timp organismul se relaxeaza fizic, mental și cognitiv. Somnul ocupa o treime din viața noastra, iar fara odihna oamenii nu ar trai. "Precum un automobil…

- Optsprezece copii se afla printre cei 52 de raniti de un sofer care a intrat cu masina in multime, in timpul unui carnaval la Volkmarsen, in nordul landului Hesse, a indicat marti Politia locala, care ancheteaza acum motivul suspectului arestat, informeaza AFP, potrivit news.ro."Exista 18…

- Finala Super Bowl din acest an, Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers, scor 31-20, disputata, duminica, pe ”Hard Rock Stadium” din Miami, i-a ținut pe spectatori cu sufletul la gura de la inceput pana la sfarșit.Chiar și in aceste condiții de tensiune maxima, un fan a reușit performanța de a trage…