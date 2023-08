Indiferent de ce incalcari ale Codului Rutier am vorbi, pana de curand, odata ce iți era suspendat permisul de conducere, existau anumite proceduri de restituire. Conform noii OG nr. 29/ 2023, in cazul celor depsitați ca și consumatori de substanțe psihoactive, regulile de recuperare se schimba, plus alte noi reglementari. OG nr. 29/ 2023 și […] The post Cum iți recuperezi permisul de conducere dupa ce a fost reținut de polițiști. Se schimba legile, e oficial appeared first on Playtech Știri .