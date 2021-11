Cum îţi protejezi datele bancare când cumperi online cadouri de Crăciun. Efectele soluției de securitate instalată pe dispozitiv Se apropie cu pasi repezi Craciunul, moment in care multi dintre noi ne dorim sa facem cadouri celor apropiati si, daca se poate, din scaunul de la birou. Ceea ce poate nu stiai este faptul ca virușii bancari care se instaleaza pe computerul sau pe telefonul tau devin activi cand vad ca vrei sa faci o plata online. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai cand datele contului tau sunt in pericol si poti colecta un virus si ce ar trebui sa faci pentru a te asigura ca totul este curat. Atunci cand platești un produs sau pur și simplu faci o tranzacție online ești nevoit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

