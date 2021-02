Cum îți protejezi bijuteriile dacă folosești produse dezinfectante pentru mâini Bijuteriile sunt considerate unele dintre cele mai prețuite bunuri ale noastre și, prin urmare, trebuie sa avem mai multa grija de ele. Gelul dezinfectant pentru maini pe baza de alcool, chiar daca nu va deteriora aurul sau argintul, va estompa stralucirea pietrelor prețioase. Odata cu pandemia, majoritatea dintre noi folosesc produse antibacteriene pentru curațarea mainilor. Pentru a scapa de stratul subțire de reziduu , care se depune pe bijuterii, le vom inmuia in apa calda cu sapun, le vom curața cu o perie de dinți moale, apoi le vom clati cu apa rece și le vom șterge cu un prosop curat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

