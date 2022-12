Cum îți poți vindeca mintea și trupul cu metode din Hawaii Legenda insulelor Hawaii incepe cu capitanul Hook care a descoperit fiecare insula in parte, și de fiecare data cand intreba localnicii unde locuiesc, aceștia ziceau „Hawaii” – de unde și numele arhipelagului. De fapt, Hawaii nu este doar un loc pe care vrei sa-l vizitezi. E un loc in interiorul tau, oriunde te-ai afla. Și daca ai nevoie de mai mult, afla cum iți poți vindeca mintea și trupul cu metode din Hawaii. Ha” inseamna respirație, „wai” inseamna apa, dar este și un cod pentru „Mana” sau energia vieții, iar „i” inseamna suprem. Adica, locul din interiorul tau, unde locuiești. Numit Hawaii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

