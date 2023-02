Cum iti poti trata cicatricile post acneice? In cazul cicatricilor, produsele de ingrijire locala a pielii (seruri cu vitamina C, exfolianți cu acizi, creme cu retinol, uree și alte tipuri de cosmetice) te pot ajuta sa reduci in oarecare masura aspectul semnelor post acneice, insa doar dupa o perioada indelungata de utilizare constanta. Uneori, efectul poate fi doar periodic, ceea ce inseamna ca rezultatele nu vor fi deloc cele așteptate, in condițiile in care cremele pentru cicatrici sunt destul de costisitoare. Daca iți dorești cu adevarat sa scapi pentru totdeauna de cicatrici, semne și pete post acnee, poate ar trebui sa iei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

