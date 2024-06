Stiri pe aceeasi tema

- Animalele de companie sunt o parte importanta a familiei noastre și a vieții de zi cu zi. Ne plac multele calitați pe care le prezinta. Sunt jucauși, loiali și reflecta temperamente diferite. Simt cand suntem...

- In timpul verii, temperaturile urca in mod regulat la niveluri care sunt atat inconfortabile, cat și periculoase pentru noi, dar și pentru animalele de companie. Orice climat in care temperatura nu este controlata poate deveni mortal. In aceste condiții, specialiștii vin cu sfaturi ideale pe timp de…

- Canicula care a pus stapanire pe țara noastra devine tot mai greu de suportat, iar veștile meteorologilor nu sunt bune. Zilele urmatoare vor fi la... The post Romania se afla sub o cupola de foc. Camera de termoviziune a indicat 74 grade pe capota unei mașini appeared first on Special Arad · ultimele…

- Cea mai mare parte din țara se afla sub atenționare de canicula și disconfort termic, iar in astfel de perioade medicii recomanda o mai mare atenție in ceea ce privește hidratarea și alimentația.

- ❗In atenția populației ????Avand in vedere atenționarile de canicula prognozate, Municipiul Campia Turzii se afla sub avertizare, cu cod galben, de canicula și disconfort termic ridicat! ♨️Temperaturile vor fi cuprinse

- Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale dimineții sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in spații dotate cu aer condiționat (magazine, spatii publice);

- Planificarea vacanței poate fi o provocare dificila pentru proprietarii animalelor de companie. Modul in care prietenii blanoși sunt lasați acasa in timp ce suntem plecați in concediu necesita atenție și organizare. Iata cateva soluții pentru a te asigura ca animalele tale de companie sunt bine ingrijite…

- In aceasta perioada, speranța și optimismul vor fi cheia pentru a atinge succesul. Energia este plina de posibilitați și oportunitați, dar și de provocari și teste care vor ajuta la dezvoltarea personala și profesionala.Zodiac chinezesc saptamanal SobolanO saptamana cu suisuri si coborasuri. Fii atent…