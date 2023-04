Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de specii noi au fost descoperite in Australia anul trecut, au anuntat autoritatile, potrivit Xinhua.Conform celui mai recent Studiu privind Resursele Biologice din Australia (ABRS), care a fost publicat luni de Departamentul privind Schimbarile Climatice, Energie, Mediu si Apa, oamenii…

- Noul algoritm, alimentat de inteligența artificiala, a reconstruit aproximativ 1.000 de imagini, inclusiv un ursuleț și un avion, din aceste scanari ale creierului, cu o precizie de 80%.Cercetatorii de la Universitatea din Osaka au folosit modelul Stable Diffusion, inclus in DALL-E 2 de la OpenAI,…

- In ciuda infrangerii surprinzatoare din finala turneului de la Dubai, poloneza Iga Swiatek o egaleaza incepand de luni pe Simona Halep intr-un top al numarului de saptamani petrecute consecutiv ca lider al clasamentului mondial WTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atacantul german al echipei Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, s-a accidentat in minutul 35 al meciului cu Hertha Berlin, si va fi indisponibil trei saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- FBI a mai gasit un document clasificat in urma perchezitiei facute vineri la resedinta din Indianapolis a fostului vicepresedinte Mike Pence, dupa ce luna trecuta au fost descoperit alte documente clasificate in locuinta sa, relateaza CNN, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit unui studiu publicat luni, nucleul Pamantului, care poate fi considerat o "planeta in interiorul planetei", nu se mai roteste si chiar s-a intors in sens invers, relateaza AFP. Aceasta descoperire a oamenilor de știința vine cu doar cateva saptamani inainte de marele cutremur din Turcia.…

- Arheologii au descoperit o taverna in Irak, care a fost construita in 2700 i.Hr. Cercetatorii au descoperit ca taverna a fost imparțita intr-o zona de luat masa in aer liber și o camera cu banci și o soba, potrivit CNN. In aceasta camera au gasit mancare ramasa și chiar ustensile antice. Fii…

- Urmatorele doua-trei saptamani vor determina evoluția ulterioara a evenimentelor din jurul Ucrainei, a apreciat presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-un interviu publicat astazi in ziarul spaniol El Mundo. relateaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…