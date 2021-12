Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat in drepturi in majoritatea zonelor țarii, iar in unele județe oamenii au parte de ploi. Greul pica astfel pe șoferii care au parte de fenomenele extreme specifice sezonului rece. Cel mai dificil este dimineața, atunci cand te pregatești sa pleci la munca sau la activitațile dorite.

- Șoferii din Romania sunt in alerta dupa apariția ploii inghetate din aceste zile. Acest fenomen ingheața portierele și geamurile cat ai clipi, iar conducatorii auto trebuie sa aiba mare grija. Iata cațiva pași simpli care pregatesc orice șofer sa scape cu bine de aceste episoade enervante. Tot ce trebuie…

- Ce trebuie sa faci atunci cand mașina ta este acoperita cu ‘ploaie inghețata’? Șoferii trebuie sa știe neaparat aceste trucuri care le vor face viața mai ușoara. Cum trebuie sa procedezi cand vezi acest fenomen? Este foarte ușor. Trucuri pentru șoferi: ce sa faci atunci cand mașina e acoperita cu ‘ploaie…

- Ploaia inghețata (freezing rain) este, de fapt, ploaie supraracita, iar picaturile de apa ingheața instantaneu la contactul cu orice suprafața.Ploaia inghețata este un fenomen meteorologic rar, in care picaturile de ploaie supraracite ingheața instantaneu la atingerea solului sau obiectelor cu temperaturi…

- Bateria telefonului iți poate aduce mari probleme, mai ales daca folosești dispozitivul pentru a comunica, a plati diverse obiecte sau a lucra. Afla ca faci o greșeala imensa in momentul in care ești tentat sa il incarci in mașina pentru a nu risca sa se inchida. Motivul pentru care telefonul nu trebuie…

- Odata cu venirea iernii și, implicit, a vremii geroase și a zapezii, incep sa apara problemele pentru mulți dintre șoferi. Fie ca vorbim despre dezghețatul și curațatul mașinii ori de modul in care trebuie sa conduci in condiții dificile de iarna, exista numeroase trucuri pe care le poți aplica pentru…

- Inghețarea și aburirea geamurilor sunt fenomene care apar atunci cand vremea se racește și apar fenomente precum lapovița și ninsoare. De aceea, șoferii trebuie sa-și ia toate masurile necesare pentru ca mașinile lor sa fie in condiții optime de funcționare, in special instalațiile de climatizare și…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiectul unui nou regulament de parcare urmeaza sa fie prezentat pana la finele anului si ca acesta va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. "Cercul vicios in care noi ne invartim de ani de zile este ca oamenii nu…